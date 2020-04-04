Sağlıkçılar için şehitlik ve gazilik teklifi

EROL TAŞKAN

Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, görevi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının şehit sayılması, tedavi görmek zorunda kalanların da gazi olarak kabul edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Korona virüsü ile yapılan mücadelenin kahramanları olan sağlıkçıların içinde bulunduğu zor ve önemli duruma dikkat çeken Kenan Yaşar,bu süreçte sağlıkçıların hayatını kaybetmesi durumunda şehit, tedavi görmesini gerektiren durumlarda da gazi sayılmasını istedi.

Adeta Türk Milleti'nin gönlüne tercüman olan Kenan Yaşar, bu konudaki takiplerini sürdüreceklerini, söz konusu müracaata Samsun Baro Başkanlığı'nın da katıldığını kaydetti.