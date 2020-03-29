Sağlıkçılara sütler Birlik’ten

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, koronavirüsle mücadele kapsamında topyekûn mücadele eden sağlık çalışanlarına süt desteğinde bulundu.

Birlik, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Çorum Özel ve Elitpark hastanelerine, sağlık çalışanları ve yatan hastalar için 4000 adet süt dağıtımı yaptı.

Tüm dünyada yayılan koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının canla başla mücadele ettiğini, onları yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “Evlerinde kendi çocuklarını yalnız bırakan, günde onlarca hastayı muayene eden ve uykusuz günler geçiren kamu görevlilerini sadece alkışlamakla kalmadık, böyle bir dönemde özellikle sağlık çalışanlarının yanında olduk.” dedi.

Başkan Yılmaz Kaya, gecesini gündüzüne katan, özveri ile görevini yerine getiren, canını ortaya koyan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ifade ederek, “Bu zor süreçte Allah yar ve yardımcıları olsun.” dedi.