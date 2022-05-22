Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

FATİH AKBAŞ

10. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Belediye binası önünden başlayıp fuar alanında sona eren bisiklet turuna ilgi yüksek oldu. Turun arından yapılan törende ise katılımcılara çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Bisiklet tutkunları ilk olarak Hürriyet Parkı’nda oluşturulan stantlarda 10. Yeşilay Bisiklet Turu sonunda yapılacak çekilişte hediye kazanmak için kayıt yaptırdılar.

Belediye binası yanından başlayan bisiklet turuna Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yeşilay Derneği Çorum Şube Başkanı Türker Ejder, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turun sona erdiği fuar alanında yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Yeşilay Derneği Çorum Şube Başkanı Türker Ejder, Yeşilay Bisiklet Turu’na ilginin sürekli arttığını vurgulayarak, “10.Yeşilay Bisiklet Turumuza 400’ün üzerinden katılım oldu. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu rakamı binin üzerine çıkartmaktır”dedi.

Çorum Belediyesi’ne yeni bisiklet yolları yaptığı ve ÇORBİS projesini hayata geçirdiği için teşekkür eden Ejder, bisiklet yolları ile ÇORBİS bisikletlerinin sayısının artmasını temenni etti. Ejder, sözlerini etkinliğe sponsor olan firmalara teşekkür ederek tamamladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında göreve geldiğinde Çorum’da 8 bin metre bisiklet yolu olduğunu belirterek, bu rakamı 12 metreye yükselttiklerini söyledi.

ÇORBİS projesinin de büyümeye devam edeceğinin altını çizen Başkan Aşgın, “ÇORBİS’te faaliyet gösteren bisiklet sayısını 56’dan 91’e istasyon sayısını ise 8’den 11’e yükselteceğiz. Bununla ilgili ihaleyi gerçekleştirdik”şeklinde kaydetti.

Çorum Belediyesi’nin Gazi Caddesi üzerinde bisiklet yolu yapmaya başladığında gelen tepkilerle ilgili Yeşilay’a da kırgınlığını dile getiren Başkan Aşgın, “Bu projeyi hayata geçirirken Yeşilay’dan bir açıklama, projemize destek beklerdik” diyerek sitemini dile getirdi. Hatırlanacağı üzere Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirmek üzere çalışmaların başladığı proje gelen tepkiler üzerine sona erdirilmişti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise konuşmasında Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede çok güzel projeleri hayata geçirdiğini belirterek, “Bizde Valilik olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da Yeşilay’ın projelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sponsor firmalar tarafından sağlanan hediyeler ile üç adet bisiklet çekilişle sahiplerini buldu.

Yeşilay, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratmak hedefiyle Yeşilay Bisiklet Turu’nu düzenliyor.

Türkiye başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde aynı gün düzenlenen turda binlerce bisikletli iyi ve sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor.