Sağlıklı yaşam için yürüdüler

FATİH AKBAŞ

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ yapıldı.

Yunus Emre Parkında gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, Çorum Çölyak Derneği, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) üyeleri ve Çorum Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri katıldı.

Yürüyüşte obezite, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıklarla ilgili pankart ve dövizler açılarak farkındalık oluşturuldu.