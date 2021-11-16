Sağlıkta yeni atama

MURAT ÇETİN

Emin Yandık ve Selma Yaşar Sağlık Müdürlüğü daire başkan yardımcılarına atandı.

Sağlık Müdürlüğü Dumansız Hava Sahası İl Koordinatörlüğünü yürüten Emin Yandık Acil ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’na atandı. Yandık’ın halen mevcut görevi ile birlikte Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’nı da yürüteceği öğrenildi.

Öte yandan yapılan diğer atamada ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunda görevli Selma Yaşar da Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı.



