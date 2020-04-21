SAHA İstanbul, Çorum'da kamu görevlileri için yüz siperlik bağışı yaptı

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) üyeleri, Çorum'da kamu görevlileri için yüz siperlik bağışı yaptı. Gönderilen yüz siperlikler Çorum Valiliği'ne teslim edildi.

SAHA İstanbul , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ihtiyaç duyulan koruyucu ekipmanları üreterek kamu görevlilerinin kullanımı için bağışladı. Kümelenme, salgın sonrasında ortaya çıkan cihaz ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasına destekte bulunmak amacıyla üyelerinden yetenek bilgileri topladı. Kümelenmenin koordinasyonu ve destekleriyle robotik tanı kiti, solunum cihazı, izolasyon süreçlerinde kullanılmak üzere dijital uygulaması geliştirilmesi gibi bir dizi proje hayata geçirildi.

SAHA İstanbul'a üye firmalardan TTAF Elektronik, PLAST MET Şirketler Grubu, ORTEM Elektronik, Gökçeler Makina da tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de görülen Kovid-19 salgınında toplumsal sorumluluk duygusuyla üretim altyapılarını değerlendirerek yüz siperliği tasarımı ve seri üretimi gerçekleştirdi.

Bu süreçte ön saflarda mücadele veren sağlık görevlileri, polis, jandarma ve belediye çalışanları için üretilen 27 bin 600 yüz siperliği, SAHA İstanbul organizasyonunda bazı valiliklere bağışlandı ve bunların dağıtımına başlandı.

Aksaray Valiliği, Amasya Belediye Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Çorum Valiliği, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Valiliği, Alaca Kaymakamlığına teslimatlar yapılırken, yüz siperliklerinin dağıtımlarına devam edilecek.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 13:19