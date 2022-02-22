Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı 36 işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı 36 işçi alımı yapacak.

Başvurular 22-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı'nca sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık işgücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

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