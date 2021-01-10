Şahin Otomotiv’den 2. elde kampanya

Çorum’un otomotiv firmalarından Şahin Otomotiv, 2. el, filo satış, filo kiralama ve Rent a Car hizmetleriyle bölge halkına hizmetini sürdürüyor.

Çorum-Ankara yolu 1. kilometrede hizmet veren Şahin Otomotiv olarak 2. el satışlarda kış ayına özel kampanya düzenlediklerini ifade eden Şirket Yetkilisi Mert Görücü, 2. el araçları görmek ve test etmek isteyen herkesi showroom mağazalarına beklediklerini kaydetti.

Piyasa şartlarına göre daha uygun araç sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunduklarını anlatan Görücü, Çorum halkına 2. elde geniş ürün yelpazesi sunduklarını söyledi. Düşük kilometrede, modeli yüksek ticari araç ve otomobillerden oluşan 2. el araçlarda 48 aya varan kredi seçenekleri de sunduklarını vurgulayan Mert Görücü, şirketleri aracılığıyla satılan tüm araçlara firma garantisi verdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin 50’ye yakın şehrinde kamu, kurum ve kuruluşlara filo kiralama hizmeti verdiklerini de belirten Görücü, böylece Çorum’un adını yurt genelinde duyurmaya çalıştıklarını ve firma olarak Çorum’a katma değer kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 19:11