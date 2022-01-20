Şahin ve Çıtak mazbata aldı

M.BURAK YALÇIN

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel kurullarda oda başkanlığına seçilen Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ile güven tazeleyen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin mazbatalarını aldı.

İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleşen mazbata törenine bazı esnaf odası başkanları ile çok sayıda oda üyeleri katıldı.

Mazbatalarını alan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak mazbata töreninde kendilerini yalnız bırakmayan esnaf odası başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyelerine teşekkür ettiler.

Hatıra fotoğrafının ardından mazbata töreni sona erdi.