Şahinbaş Karaman'a İl Müdürü oldu

Çorum Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, Karaman'a İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Yusuf Şahinbaş'ın Ramazan Bayramı sonrası görevine başlayacağı öğrenildi.

Çorum’un İskilip ilçesinde 1968 yılında doğan Şahinbaş, liseyi Samsun Hayvan Sağlığı Meslek Lisesi’nde bitirdi. 1997’de Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü’nden mezun olan Şahinbaş, 1986-1990 yılları arasında Taşova-Amasya İlçe Tarım Müdürlüğü’nde Veteriner Sağlık Teknisyeni, 1990-1993 yılları arasında Çorum Tarım İl Müdürlüğü’nde Veteriner Sağlık Teknisyeni ve 1993-1997 yılları arasında Konya Tarım İl Müdürlüğü’nde de Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yaptı. 1997 yılında Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde, 2014 yılına kadar şube müdürü olarak görev yapan Yusuf Şahinbaş, 2014’te Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. Şahinbaş 20 Mayıs 2020’de de Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne İl Müdürü olarak atandı.