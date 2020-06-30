Şahin’den 2. el oto pazarı

Otomotiv sektöründe filo ve araç kiralamada yıllardır Çorum'a ve bölgesine hizmet veren Şahin Otomotiv, 2. el otomotivde de adeta bir pazar yeri oluşturdu.

Tüm ekspertiz ve bakımları yapılmış 2. el araç almak isteyenleri Şahin Otomotiv'e beklediklerini ifade eden Şirket Yetkilisi Mert Görücü, 2. el araçlarda piyasa şartlarına göre zam yapmak yerine Temmuz ayından geçerli olmak üzere indirim yaptıklarını söyledi.

Tüm araçları Türkiye ortalamalarının altında bir fiyatla müşterileriyle buluşturduklarını altını çizen Mert Görücü, 2. el araçlara fiyat artışlarını yansıtmadıkları gibi, firmalarında her kesime uygun fiyat ve model seçeneklerinin bulunduğunu kaydetti.

2013 model ve üstü araçlarda uygun kredi avantajlarıyla uzun vade imkanı sunduklarını vurgulayan Görücü, kredi faiz oranının çok uygun olduğuna dikkat çekti.

Çorum Şahin Otomotiv olarak yaz sezonu için Rent a Car hizmetlerinin yanı sıra filo kiralama hizmetlerinin de devam ettiğini belirten Mert Görücü, her çeşit model ve marka 2. el araç sahibi olmak isteyenleri firmalarına beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 18:43