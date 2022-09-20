Şahiner’den Muhsin Dere’ye destek

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’den hakkında algı operasyonu yapılmaya çalışılan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’ye destek geldi.

Muhsin Dere’ye yapılan algı operasyonunu kınayan Abdulkadir Şahiner yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Bir Bakan Yardımcısını, aldığı maaş üzerinden aslı astarı olmayan söylentilerle karalamaya çalışmak abesle iştigaldir. Bu olay ve benim de daha önce yaşadığım ve her seferinde yaptıkları algı operasyonları gibi nasıl ellerinde patladıysa yine öyle ellerinde patlayacaktır.

Yaşanan olaylar şunu açıkça ortaya koymuştur ki; bizlerin üzerinden yapılmaya çalışılan bu operasyonların asıl amacı Sungurlu’nun önüne set çekmektir. Ben ve benim gibi, Bakan Yardımcımız gibi Sungurlu sevdalıları sağ olduğumuz sürece bunu da Allah’ın izni ve halkımızın duyarlılığı sayesinde başaramayacaklardır. Zaman bölünme değil birleşme, eleştirme değil destek verme ve şimdiye kadar yaptığımız gibi Sungurlumuz için çalışma ve tüm enerjimizi ilçemize hizmet için harcama zamanıdır.” (Haber Merkezi)