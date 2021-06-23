Şahiner’den sınava gireceklere araç tahsisi

Sungurlu Belediyesi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrenciler için araç tahsis edecek.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sınav merkezlerine daha kolay ulaşmaları için araç tahsis ettiği öğrencileri bu yıl da unutmadı. Şahiner’in talimatları doğrultusunda öğrencilerin Çorum merkeze rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekleri belirtildi.

Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “26-27 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30’da hareket etmeye başlayacak araçlarımızdan tüm öğrenci kardeşlerimiz yanlarında gidecek bir kişi ile birlikte faydalanabilecek. Gerekli bilgi için 444 02 19 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sınava girecek tüm hemşerilerimize şimdiden başarılar diler, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 22:19