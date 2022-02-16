Şahiner’in “vatan hainliği” ısrarı

EROL TAŞKAN

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu’nun içme suyu ile ilgili problemini aktardığı açıklamasında, ısrarla İskilipli Atıf Hoca’yı vatan haini olarak ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi’ye yönelttiği eleştirisinde konuyu Vali Mustafa Çiftçi’nin katıldığı İskilipli Atıf Hoca anmasına getiren Şahiner, Vali Çiftçi’nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından İstiklal Mahkemeleri’nin tüm kararlarının geçersiz sayıldığı ile ilgili 1938 yılına ait resmi gazeteyi gündeme taşımasına rağmen, İskilipli Atıf Hoca’nın vatan hainliği suçlamasından idam edildiğinde ısrarcı oldu.

Telefonda görüştüğümüz Şahiner , Sungurlulu meslektaşımız Serkan Şansever’in haberinde yer alan Vatana ihanet ifadesinin kendisine ait olduğunu teyit etti. Vali Çitçi’nin de Yezid benzetmesiyle eleştirildiği haberde şu ifadeler kullanıldı;

SAYIN VALİ!SUNGURLU BUNUN HESABINI SORAR

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Vali Çiftçi’nin İskilipli Atıf’a gösterdiği alakanın yüzde 1’ini Çorum’un en büyük ilçesi Sungurlu ve Sungurlu halkına göstermediğini belirtti.

YETER ARTIK, SUNGURLU'NUN SESİNİ DUY!

Şahiner, Sungurlu’nun sorunları ve talepleri ile ilgili yapılan başvuruların Sayın Vali tarafından sürekli reddedildiğinin altını çizerek, ‘Sungurlu’nun %85 suyunu karşılayan Salman köyü su havzasında pancar ekimi, bu havzanın 3/2’sini alıyor. Sungurlu’ya su kalmıyor. Yazın su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağız. Bunun için daha önce buralarda pancar ekiminin yapılmamasını talep ettik. Ancak talebimiz Vali tarafından reddedildi. Tekrar başvuru yaptık, yine reddedildi. İlçemiz büyük bir ‘SU’ problemi ile karşı karşıya.

Siz devletin valisi olarak Çorum ve ilçelerinin sorunları hususunda adaletli olamadınız. Her geçen gün gelişen bir ilçeye sırf muhalif bir belediye olduğu için iktidar partisinin emrettiği gibi muamele gösterdiniz.’

SİZİNKİ KERBELA’DA YEZİD ZİHNİYETİ

Başkan Şahiner, ‘Defalarca Sungurlu’da bu yaz su sıkıntısı hat safhada olacak. Artık somut adımlar atılması gerekiyor dedik ne AK Partili vekillere ne de devletin valisine sesimizi duyuramadık.

Kilometrelerce mesafeden Çorum’a su getiren zihniyet, Sungurluya 6 kilometre mesafedeki Evci Göleti’nden su getirmeye yanaşmıyorsa siz hala Kerbela’da Yezid zihniyeti taşıyorsunuz demektir.

Ama size Sungurlu’yu yedirtmem. Sungurlu kamuoyu, Şahiner’in göreve geldiği günden beri

9 su kuyusu bulunan Salman Köyü’ne, 8 senede Salman, Akçalı ve şehir merkezine 13 kuyu daha açan Şahiner’i de, 6 kilometre öteden ilçeye su getirmeyerek ilçeyi ‘Kerbela’ya çeviren AK Partili vekilleri ve valiyi de unutmayacaktır.’

ANMA PROGRAMINA KOŞA KOŞA GİDENLER SUNGURLU’NUN SU ÇIĞLIKLARINA KULAK TIKIYOR

Başkan Şahiner, iktidarın Çorum temsilcilerinin "Vatana ihanet" suçlamasıyla idam edilen İskilipli Atıf Hoca anmasına koşa koşa gittiğini belirterek, ‘Sungurlu halkının su çığlıklarına kulak tıkayanlar, İskilip’e koşarak gidiyorlar.

Bu ilçe size zamanı gelince sandıkta hesap soracak. Bu ilçe için talep edilen ve sizler tarafından reddedilen, yapmadıklarınızın da karşılığını mutlaka alacaksınız. Sungurlu benim hayalim. İlçem için ben kendimden vazgeçmişim Allah’tan başkasından korkmam. Size tavsiyem Sungurlu’yu karşınıza almayın’ ifadelerini kullandı.