Sahiplendikleri sokak köpeğine okul bahçesinde bakacaklar

Çorum’un Osmancık ilçesindeki Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencileri 'Fındık' ismini verdikleri bir yavru köpeği sahiplendiler.

Öğrenciler yavru köpeği, eğitim gördükleri okulun bahçesinde büyütecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen sahiplenilen köpeklerin okul bahçesinde bakılması uygulaması Osmancık’ta da hayata geçirildi.

Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, son haftalarda okul çevresinden ayrılmayan bir sokak köpeğini sahiplendi. Doğum tarihi 02.02.2021 olarak kayıt altına alınan, kulak ve burun ucu siyah, tüyleri beyaz kahverengi renkteki yavru köpeği sahiplenen öğrenciler, okul idarecileri ile birlikte küçük dostlarını sağlık kontrolünden de geçirdiler.

Okul Müdürü Medet Sezgen, “Bakanlığımızın okullarda köpek sahiplenilmesi ile ilgili tavsiyesi üzerine öğrencilerimizle birlikte yavru bir köpeği sahiplendik. Okul bahçesine yaptığımız kulübede büyüteceğimiz köpeğin adını öğrencilerimizle beraber aldığımız karar doğrultusunda 'Fındık' adını verdik. Yavru köpeğin tüm sağlık kontrollerini gerçekleştirip aşılarını yaptırdık. Bu uygulama ile öğrencilerimiz bir hayvan sahiplenmenin sorumluluğunu almayı da öğrenmiş olacaklar “ dedi.

(İHA)