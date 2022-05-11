Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kuruluyor. Birlik, Çorum merkezle birlikte ilçe ve köylerdeki tüm sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları planlı olarak tek elden yürütecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerinin üyesi olduğu Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulacağını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında İlçe Belediye Başkanları’nın da katılımıyla sokak hayvanlarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Toplantıda aldığımız karar neticesinde, tüm belediyelerimiz sahipsiz hayvanları koruma birliğine üyelik için meclis kararlarını aldılar. Birliğin kuruluşu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tüzük hazırlandı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı onayı için Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne birlik kurulma yazısı yazıldı” dedi.

İL GENELİNDE 4 BÖLGEDE KISIRLAŞTIRMA MERKEZLERİ KURULACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği marifetiyle tüm ilçe ve köyleri kapsayacak şekilde 4 bölgede kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Kurulan merkezlerde sokak hayvanları kısırlaştırılacak. Hastalıklı hayvanların bakımları ve tedavileri yapılacak”şeklinde kaydetti.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin kısırlaştırma merkezleri; 1.Bölge Çorum Merkez (Mecitözü, Ortaköy), 2.Bölge: İskilip (Bayat, Uğurludağ), 3.Bölge: Osmancık (Dodurga, Oğuzlar, Laçin, Kargı), 4.Bölge: Sungurlu (Alaca, Boğazkale). (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 19:45