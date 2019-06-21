Sahipsiz köpek sürüleri vatandaşa korku salıyor

RECEP MEBET

Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi sakinleri, sahipsiz köpek sürülerinin saldırılarından şikâyetçi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikayetini dile getiren vatandaşlar, “Sokağa çıkmaya korkuyoruz” diye konuştular.

Silmkent yolu okullar kavşağı civarındaki problemin en fazla çocuk ve bayanları tedirgin ettiğini vurgulayan vatandaşlar, durumu ilgilili yerlere bildirmelerine rağmen hiç bir tedbir alınmadığını dile getirdiler.

‘ACİLEN ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

Onlarca hayvanın yer aldığı köpek sürüsünün görenlere korku saldığını anlatan vatandaşlar, “Saldırgan sokak köpekleri yüzünden çocuklarımız parka gidemiyor, özgürce bisiklet süremiyorlar. Sokağa adım atmaktan endişe duyan mahalleli, korkudan otobüs durağına dahi gidemez halde” ifadelerini kullandılar.

Mahalle sakinlerinin korkulu rüyası olan sokak köpekleriyle ilgili acilen çözüm beklediklerini vurgulayan vatandaşlar, olası bir yaralanma ve daha büyük hadiseler yaşanmadan önce harekete geçilmesini istediler.