Şahmendar Hoca Hakk’a yürüdü

RECEP MEBET
Alaca’nın manevi mimarlarından, emekli Din Görevlisi ve Kuran Kursu Öğreticisi Şahmendar Eker (78) vefat etti.
Celalettin ve Fatih Eker’in babası Şahmendar Eker, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Cuma namazını müteakiben Yeni Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze namazına ilçe protokolünün yanı sıra Diyanet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
HAKİMİYET, Şahmendar Eker’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.