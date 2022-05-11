Sahnenin tozunu attırdılar

FATİH BATTAR

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Rehber öğretmenleri eşliğinde yıl boyunca öğrendikleri gösteriye hazırlanan öğrenciler bu kez AHL Park’ta hünerlerini sergiledi. Duygusal anların yaşandığı program kapsamında bir konuşma yapan Okul Müdürü Mehmet Armutcu; “Bugün ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini engelliler oluşturmaktadır. Hafta boyunca engellilerin sorunları, topluma kazandırılmaları gibi farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Biz de okul olarak bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte rehber öğretmenler eşliğinde çeşitli gösteriler hazırladık.” dedi

Konuşmaların ardından öğrenciler sahne aldı. Halk Oyunları, folklor gösterisi, zeybek dansı, Kafkas dansı gibi gösteriler hazırlayan öğrenciler büyük alkış topladı. Sahnenin tozunu attıran öğrenciler, hem eğlendiler hem de eğlendirdiler.

Çok sayıda vatandaşın izlediği etkinlik öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Akkuş Hüsülüoğulları, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, engelli STK’ları ve çok sayıda vatandaş katıldı.