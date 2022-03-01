Sahte iş ilanlarına dikkat!

EROL TAŞKAN

Sosyal medya üzerinden verilen sponsorlu ilanlarla iş vaadinde bulunan siteler, yeni bir aldatmacanın adresi oldu.

“KPSS Şartı yok” başlığıyla duyuru yaparak, dolgu maaş verileceğini müjdeleyen internet siteleri, iş arayan insanları tuzaklarına çekmeye çalışıyor.

Com uzantılı sitelerde, devlet planlama, devlet teşkilatı, işbulma başlıklarıyla adres edinen siteler, son müracaat tarihi olarak içinde bulunulan günü tarih olarak belirleyip, insanların fırsatı kaçırmaması yönünde psikolojik etki yapmaya çalışıyor.

Tamamen resmi kurum sitesi görünümünde işlem yapan siteler, adaylık müracaat şartlarını sıraladığı sayfalarında, kişisel bilgileri sordukları bölümlerin şehir seçerek doldurulmasını talep ediyor. İş bulma ümidi taşıyan pek çok insan, kamuda işe gireceğini zannederek yapılan tüm duyuruları ayağına gelmiş önemli bir fırsat olarak değerlendirip tuzağa düşüyor.

Devlet adına yapılan duyuruların da işlemlerini de gov.tr uzantılı adreslerden yapıldığı uyarısında bulunan yetkililer, bu gibi sitelerin özellikle eğitim alınması gerektiğine işaret ederek, insanlardan eğitim parası adı altında 500-1200 TL arasında paralar talep ettiğini, kimsenin bu tür sitelerin kurduğu tuzaklara aldanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.