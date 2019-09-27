‘Şaibeli yöntemden vazgeçilsin’ çağrısı

RECEP MEBET

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Çorum’da görevlendirilmesi planlanan 394 işçinin kur’a yerine liste yöntemiyle belirleneceği öğrenildi.

Yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullara, 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere 44 güvenlik görevlisi ve 350 temizlik görevlisi alınacak.

Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan 5 günlük başvuru sürecinin bugün sona ereceğini belirten vatandaşlar, görevlendirilecek isimlerin belirlenmesinde yapılan yöntem değişikliğini eleştirdiler.



‘ŞAİBELİ YÖNTEMDEN VAZGEÇİN’ ÇAĞRISI

Yıllardır uygulanan ve kabul gören kur’a usulü yerine liste yöntemine geçilmesinin tartışmaları beraberinde getirdiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Gerçek ihtiyaç sahiplerinin gözardı edilmesine neden olacak, dışarıdan müdahaleye açık bu şaibeli yöntemden bir an önce vazgeçilsin” çağrısında bulundular.

“Noter huzurunda çekilen kur’alarda herkes kısmetine razı oluyordu” diyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek kamuoyunda tartışmalara neden olan uygulama değişikliğinin acilen gözden geçirilmesini istediler.