Saime ninenin telefon çilesi

RECEP MEBET

Çorum merkeze bağlı Ahmetoğlan Köyü’nde ikamet eden Saime Altınkeser (81) yaklaşık iki yıldır ev telefonunu kullanamadığını söyledi.

Geçmişte yaşanan fırtına sonrası hasar gören telefon hattının bir türlü onarılmadığını dile getiren Saime nine, karşılaştığı duyarsızlıktan dert yandı.

Tek başına yaşadığı köyde evlatlarıyla olan iletişiminin de kesildiğini anlatan yaşlı kadın, merhum eşi Yusuf Altınkeser’in adına olan telefon aboneliğini halen sürdürdüğünü ve aradan geçen sürede kullanmadığı telefon için tüm faturaları da ödediğini ifade etti.

Durumu defalarca ilgili yerlere bildirmesine rağmen çare bulamadığını belirten Saime nine, yetkililere seslenerek yaşadığı iletişim mağduriyetinin acilen çözülmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 20:10