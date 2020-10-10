Sait Özarslan vefat etti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) eski İl Başkanı Mustafa Özarslan’ın babası, Sait Özarslan (90) vefat etti.
Alaca Kızılyar Köyü’nden gelme, merhume Hanife Özarslan’ın eşi, BBP eski İl Başkanı Mustafa Özarslan, Türk Sağlık-Sen eski Şube Başkanı Mahmut Özarslan, merhum Öğretmen Davut Özarslan, emekli Banka Müdürü Menderes Özarslan ile Alaca Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Akif Özarslan’ın babası Sait Özarslan hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi dün Cuma namazını müteakiben Alaca Sebilullah Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
HAKİMİYET, Sait Özarslan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.