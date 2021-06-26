Sakal-ı Şerif izdihamı

FATİH BATTAR

Çorum`da ziyarete açılan peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifleri izdihama neden oldu.

Hıdrlık’ta Cuma namazından sonra ziyarete açılan Sakal- Şerif izdiham oluşturdu. Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin himayesinde ve hayırsever bir işadamının destekleriyle, Hıdırlık’ta makamları bulunan Peygamber Efendimizin (S.A.V.) sahabelerinden Suheyb-i Rumi ve Ubeydi Gazi’ye ait türbelerde yer alan sandukaların üzerlerini örtmek için kullanılan Puşideler, Hıdırlık’ta düzenlenen programda dualar eşliğinde değiştirildi.

Cuma namazından sonra da sandukası ve içindeki 40 kat bohçası yenilenen Sakal-ı Şerif, cami cemaatinin ziyaretine açıldı.

Sakal-ı Şerif`i yakından görmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Sakal-ı Şerif’i yakından görmek için sıraya girdi.

PUŞİDE HAKKINDA

Puşide, İslam Medeniyetinde vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu mirasın korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli bir aşama olmasının, insana verilen değerin, gösterilen saygının ve hürmetin bir işaretidir.