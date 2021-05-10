Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sakarya Üniversitesi tarafından 2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre   Öğretim  Üyesi alınacaktır.

Başvurular  online  olarak  “https://akb.sabis.sakarya.edu.tr”  web  sayfası  üzerinden  alınacaktır.  Kişisel  beyana  dayalı  olarak  sisteme  yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvurular 25 Mayıs'ta sona erecek.

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