Salatalıktan zehirlendiler

Çorum’un Boğazkale İlçesi’nde babasının ilaçladığı salatalıktan yiyen iki kardeş zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Boğazkale İlçesi Yekbas Köyü’nde 1 Temmuz 2019 günü saat: 19.30 sıralarında meydana gelen olayda iki kişi zehirlendi. D.K. isimli şahıs, bahçesinde bulunan salatalıkları tarım ilacı ile ilaçladı. Bundan habersiz olan çocukları 16 yaşındaki D.K. ve 15 yaşındaki R.B. salatalıkları yeyince zehirlendiler.

İki çocuk, Boğazkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı tespit edilen çocukların bir süre gözetim altında hastanede kalacağı öğrenildi.

Jandarma tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.