Salcano Bisiket Dünyası'nda karne hediyesi

FATİH BATTAR

Türkiye’nin marka bisikletlerinin buluştuğu Çorum Bisiklet Dünyası’nda yaz tatiline özel karnesini getiren çocuklara özel sürpriz indirim ve kampanya başlattı.

Yaz tatilinde bisikletsiz çocuk kalmaması için Takdir ve Teşekkür Belgesi alan bütün çocukları Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 6-A (İhlas Pazarlama yanı) adresinde Çorum Bisiklet Dünyası’na beklediklerini belirten işletme sahibi Cüneyt Özarslan, her yaşa ve her bütçeye uygun bisiklet satışları ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

BELGESİNİ GETİREN ÇOCUKLARA ANINDA YÜZDE 10 İNDİRİM

Türkiye’nin en ünlü bisiklet markaları Salcano, Ümit Bisiklet, Kron ve Corelli’nin bisikletlerini Çorum halkıyla buluşturmanın mutluluğu ve gururu içinde olduklarını belirten Özarslan; “Çorum’un bisiklet markası Bisiklet Dünyası olarak çocuklara özel bir kampanya başlattık. Amacımız yazın bisikletsiz çocuk kalmaması. Çocuklar için en büyük karne hediyesi her zaman bisiklet olmuştur. Biz de işletme olarak çocuklarımızın bisiklet hayaline kavuşması için karnesini getiren çocuklara sürpriz indirim ve kampanya başlattık. Takdir ve Teşekkür Belgesi’ni getiren herkese anında yüzde 10 indirim uygulayacağız. Çocuğunu sevindirmek ve ona en güzel karne hediyesini almak isteyen tüm aileleri Bisiklet Dünyası’na bekliyoruz.” dedi

Özarslan ayrıca 3 teker itmeli çocuk bisikletlerinde de yüzde 15 indirim kampanyasının devam ettiğini belirterek; “Bisiklet dünyasında 3 teker bisiklet 12 jant 14 jant 16 jant 20 jant 24 jant 26 jant 27,5 jant ve 29 janttan başlayan bisiklet modellerimizin ana kadrosu alüminyum viteskolu ile ön arka attırıcısı Shimano olup diğeride çelik kadroli, çelik gövde ve çelik jant gövdeden oluşmaktadır. 24 jant bisikletlerimiz ise 1799 TL'den başlayan fiyatlarla Çorum halkını beklemektedir.” ifadelerini kullandı.

Çorum Bisiklet Dünyası, yarış bisikletleri, çocuk bisikletleri, katlanabilir bisikletler, akülü araç, şarjlı scooter çeşitleri ile bisiklet tutkunlarını beklediğini ifade eden Özarslan, Bisiklet Dünyası’nda satılan bütün ürünlerin garantili olduğunu ve Türkiye genelinde ve Çorum’da yetkili servis olarak satış sonrası hizmetlerinin de devam ettiğini kaydetti.