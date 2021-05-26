Salcano bisikletler Özarslan Ticaret’te

RECEP MEBET

Salcano bayii Özarslan Ticaret, yaz sezonu nedeniyle tüm bisiklet modellerinde kampanya başlattı.

Kampanyanın detaylarından bahseden Mağaza Sahibi Ahmet Selim Özarslan, kredi kartı ile alışverişlerde peşin fiyatına 10 taksit imkanı sunduklarını açıkladı.

“Her yaşa uygun bisiklet çeşitleriyle Çorum halkının hizmetindeyiz” diyen Ahmet Selim Özarslan, “Türkiye’nin lider bisiklet markası Salcano’yu hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Salcano’nun 12, 16, 20, 24, 26, 27.5 ve 29 jant bisiklet modellerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını hatırlatan Özarslan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“30 yılı aşan tecrübemiz ve 430 metrekarelik mağazamızla, geçmişten bugüne Çorum halkının hizmetindeyiz. Bisiklet denildiğinde akla gelen ilk marka olan Salcano, satış sonrası hizmetleri ve müşteri memnuniyetiyle adından söz ettiriyor.

Mağazamızda Salcano’nun yanı sıra Ümit ve Corelli gibi bisiklet markalarının ürünlerini de Çorum halkıyla buluşturuyoruz.

Üç tekerli ve denge tekerlekli bisikletler, akülü motorsiklet ve akülü araba modellerinde de geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Öte yandan anne, bebe ve çocuk gereçleri ile mobilyalı beşik, oyun parkı, yürüteç, puset, bebek taşıma gereci, salıncak, hamak, ilk araba ve bisiklet gibi küçük yaş grubu ürünlerimizde de kampanya fırsatları devam ediyor.

Bisiklet dahil tüm ürünlerimizde ücretsiz kurulum, adrese teslim ve kapıda ödeme imkanı da sunuyoruz. Ürünlerimizi yakından inceleyip detaylı bilgi almak ve kampanya fırsatlarından faydalanmak isteyen herkesi, sosyal mecra hesaplarımıza ve Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi numara 19’daki mağazamıza davet ediyoruz.” (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 19:31