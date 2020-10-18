Saldırılarda ölen siviller için gıyabi cenaze namazı kılındı

FATİH BATTAR

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Çorum Şubesi tarafından Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulucamii’de yatsı namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazının ardından Hürriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, zalim ve işgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri halkını çoluk çocuk demeden şehit ettiğini söyledi.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorununun sıcak çatışmaya dönüştüğünü belirten Göle, Ermenistan'ın 1991 yılından beri yapılan hiçbir antlaşmaya uymadığına, müzakere sürecinde bile saldırmaya devam ettiğini kaydetti.

Ermenistan'ın 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini dile getiren Göle, 30 yıl önce yaşanan acıların hala tazeliğini korduğunu ifade ederek; “30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, siyonist ve emperyalist güçlerin emellerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinden uzakta yaşam sürdürmelerine göz yummuştur. 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Grubu üçlüsünün de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır.” dedi

Ermenistan'ın zalim ve işgalci olduğunu aktaran Genç, şunları kaydetti: "Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar, barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildiriyoruz. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Karabağ'dır."

Gıyabi cenaze namazı ve basın açıklamasına Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, AGD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.