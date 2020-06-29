‘Salgın döneminde online satışlar arttı’

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Koronavirüs salgını döneminde, internet üzerinden gerçekleştirilen online satışların arttığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Kayişoğlu Baharat Yöneticisi Adil Nezih Kayişoğlu, yerel işletmelerin online siparişlerinin de aynı dönemde artış gösterdiğini söyledi.

Şehir içindeki bazı müşterilerin dahi mağazaya gelmek yerine internetten sipariş vererek cüz’i kargo bedeli karşılığında ürünleri adreslerine istediğini anlatan Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayişoğlu, “E-ticaret araçları sayesinde sanal mağazalara olan ilgi her geçen gün artıyor” dedi.

KAYİŞOĞLU BAHARAT SATIŞLARINI KATLADI

Salgın hastalıkların insanları bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel ürünlere yönlendirdiğini vurgulayan Nezih Kayişoğlu, keçiboynuzu, propolis, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, ginseng ve sumak gibi doğal ürünlerin ön plana çıktığını kaydetti.

“Geçen yılın aynı dönemine oranla online satışlarımız 5 kart arttı” diyen Kayişoğlu, ürünlerini özel ambalajlarla paketlediklerini ve siparişleri aynı gün içinde kargoya verdiklerini ifade etti.

Adil Kayişoğlu Müessesesi’nin 75 yıllık tarihi geçmişiyle sektöründe öncü olduğunu hatırlatan Kayişoğlu, “1500’e yakın ürünün görücüye çıktığı ‘www.baharatal.market’ adlı internet sitemizin yanı sıra sosyal medya hesaplarımız üzerinden de çok sayıda sipariş alıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Adil Kayişoğlu Baharat mağazalarında da bir dizi yenilik ve düzenleme yaptıklarını dile getiren Kayişoğlu, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında güvenli alışveriş imkanı sunmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.