Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme geçildiğini duyurdu.

Salgın önlemlerinin gevşetildiğini açıklayan Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Yeni kararları madde madde duyuran Sağlık Bakanı, kararların İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge sonrasında geçerli olacağını da kaydetti.

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı.

Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı.

MASKE ZORUNLULUĞU SONA ERDİ

Haziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.

MASKE TAKILACAK ALANLAR

Bakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.

HES KODU ŞARTI SONA ERDİ

Yeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.

SADECE HASTA OLANLARA TEST

Hastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.

İKİ VAKAYA SINIF KAPANMAYACAK

Okullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek. Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.

COVİD HASTALARINDA İZOLASYON DEVAM EDECEK

PCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek. (Haber Merkezi)