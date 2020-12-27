‘Salgınla mücadelede morale ihtiyacımız var’

Çorum Tabip Odası yönetimi, Covid-19 geçiren meslektaşlarını ve sağlık çalışanlarını unutmadı.

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Tabip Odası Yönetimi Üyesi Opr. Dr. Serkan Güreser ile Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili’yi hastanede ziyaret eden heyet, pandemide Covid-19 hastalığına yakalanan ve iyileşen hekim, sağlık çalışanları ve diğer tüm çalışanlara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ve Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, sağlık çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde moral ve desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “Önemli olan, salgınla mücadele yükünün yalnızca sağlık merkezlerinin, hekim ve sağlık çalışanlarının omzuna yüklenmemesi, seferberlik bilinci içerisinde devletin ilgili birimleri ve vatandaşlarımızın tümü tarafından yüklenilmesidir.” diye konuştular.

Başhekim Bilgili, Çorum Tabip Odası yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu zorlu dönemde yanlarında hissettikleri Çorum Tabip Odası’na teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 20:11