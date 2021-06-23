Salgınlar 'Konuşan Tabletler'de

M.BURAK YALÇIN

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 100'üncü yılında yapılacak etkinlikler kapsamında 'Konuşan tabletler sergisi' düzenlenecek.

Sergide, M.Ö. 2000 ile 1400 yıllarında salgın hastalıkların konu edindiği Hitit ve Kültepe tabletleri yer alacak.

'Konuşan Tabletler' sergisinde Anadolu'da yaşanan en eski salgınlar yer alıyor. Bunlardan kurtulmak için yapılan ritüeller 17 tablet ile anlatılıyor.

Sergi ile ilgili bilgi veren Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, o dönemlerde de yoğun ölümlerin olduğunu ve şehir devletlerinin birçoğunun mezarlık haline geldiğini belirterek, “Konuşan Tabletler, Anadolu'da günümüzden 4000 yıl öncesine ait tabletlerden edindiğimiz bilgilere göre o dönemdeki salgın hastalıkların içeriği ile ilgili bilgiler olacak. Veba hastalığıda hem temasla hem de içinde bulunduğunuz ortamda geçen bir hastalık. Günümüzdeki hastalık ile aynı. Bunun içinde temizlik ve dışarından insanların gelmemesini istiyorlar. Ticaret bu yüzden kesiliyor” dedi.

Hitit ve Kültepe tabletlerinden oluşan sergi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde önümüzdeki günlerde ziyaretçileri ile buluşacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 22:18