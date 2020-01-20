Salih Yılmaz vefat etti

RECEP MEBET
Çorum İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Lisesi’nde uzun yıllar görev yapan, emekli Matematik Öğretmeni Salih Yılmaz (77) vefat etti.
Alaca ilçesi Mahmudiye Köyü’nden, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından Mehmet Murat Yılmaz’ın babası Salih Yılmaz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
HAKİMİYET, Salih Yılmaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve.sabırlar dilerim