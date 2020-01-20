Salih Yılmaz vefat etti

Çorum İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Lisesi’nde uzun yıllar görev yapan, emekli Matematik Öğretmeni Salih Yılmaz (77) vefat etti.

Salih Yılmaz vefat etti

RECEP MEBET
Çorum İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Lisesi’nde uzun yıllar görev yapan, emekli Matematik Öğretmeni Salih Yılmaz (77) vefat etti.

Alaca ilçesi Mahmudiye Köyü’nden, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından Mehmet Murat Yılmaz’ın babası Salih Yılmaz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi dün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
HAKİMİYET, Salih Yılmaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 19:44
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YORUMLAR
tuncay aksoy
tuncay aksoy - 14 saat Önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve.sabırlar dilerim

yalçın mıkçı alaca
yalçın mıkçı alaca - 12 saat Önce

1977 78 yılında mezun olduğum Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Lisesinde müdürümüzdü.ALLAH RAHMET EYLESİN MAKAMI CENNET OLUR İNŞALLAH.

Mahir odabaşı
Mahir odabaşı - 9 saat Önce

Allah rahmet eylesin İHL öğretmenimizdi

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