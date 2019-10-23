Salim Demir’den yeni kitap

RECEP MEBET

Eğitimci-Yazar Salim Demir’in ilk romanı ‘Abdi Bey (Dübük)’ çıktı.

Yazar Bahri Güven’le birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret eden Salim Demir, Herdem Kitap Yayınları’ndan çıkan yeni kitabını tanıttı.



Okurlarıyla buluşan 189 sayfalık romanda, yüksek tahsil görüp uzman doktor olarak başhekimlik yapan Dübük’ün başından geçenleri kaleme aldığını anlatan Demir, şiir ve öykü türlerinde yayımlanmış 3 kitabının daha bulunduğunu hatırlattı.

Seçkin kitapçılarda yerini alan romandan bahseden Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Nesin'in ünlü romanındaki Zübük'e karşı bir Dübük çıktık ki, dillere destan. Bu kitabı okuyunca Zübük'ün Dübük'ün eline su dökemeyeceğini, hatta Zübük'e rahmet okutacağını göreceksiniz.

Zübük, basit bir kasabada, eşraftan yarı cahil kişileri kandırıp, siyasi ikbal uğuruna oyuna getirip, onları kullanan, akıllı geçinen birisi.

Dübük, öyle mi ya? Dübük, yüksek tahsil görmüş, uzman doktor olmuş, hatta başhekimlik yapan birisi. Dübük'ün makamını kullanarak kandırıp oyuna getirdiği kişiler arasında kimler yok ki. Başta hasta ve hasta yakınları, hastane personeli olduğu gibi, daire müdürleri, hâkimler, savcılar, hâsılı onunla ilgisi olan herkes.

Dübük için hastalar para demekti. Hastalardan para alma yöntemi kimsenin aklına gelmeyecek cinsten. Resmi ve gayri resmi, para dönen her yerde bulunmaya azami çaba gösterirdi.

Yaptığı usulsüzlük ve yolsuzluklar yüzünden, hakkında altı defa soruşturma açıldığı halde daire müdürlerini kullanarak görevde kalmayı başarabilen bir yetenek. Neler yaptığını, kimleri oyuna getirdiğini okuyunca şaşırıp kalacak; ‘Olamaz, yok böyle bir adam’ diyeceksiniz.”



SALİM DEMİR KİMDİR?

Eğitimci-Yazar ve Şair Salim Demir, 1950 yılında Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Güzle Köyü’nde doğdu.

Perşembe Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1969 yılında meslek hayatına başlayan Salim Demir, 1985 yılında ise Anadolu Üniversitesi ön lisans programını bitirdi.

27 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekliye ayrılan Demir, ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuk babası.

‘Ötesi de Var’ adlı şiir, ‘Yağmur’ ve ‘Yıldız Yağmuru’ adlı öykü kitapları da bulunan Demir, gazetemizde de bir süre köşeyazarlığı yaptı.



GÜVEN: ‘NİCE KİTAPLARA’

Salim Demir’i hikaye ve roman yazmaya teşvik eden isim olan Eğitimci-Yazar Bahri Güven, meslektaşının bu alanda başarılı bir isim olduğunu söyledi.

Abdi Bey (Dübük) adlı roman için ‘Başlarken’ başlıklı bir yazı kaleme alan Bahri Güven, şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlar bulunduğu toplumun kültürü içinde yaşarlar. Kültürün konuşanı, düşünenidir. Bunların içinde tek düze yaşayanlar olduğu gibi, çevresini bütünüyle kavrayabilen, bulguları sonunda değişip, değiştirebilen özelliği yetisi ile donanımlı olanlar da vardır. Eğitimci şair- yazar Salim Demir de bunlardan birisidir.



Her insanın kendine özgü bir yaratılış özelliği, güzelliği, yeteneği olduğu gibi, bu yeteneği doğrultusunda bir şeyler meydana getirme, üretme gücü de vardır. Salim Demir de bu yeteneğini şiir ve düz yazılarıyla kendisini topluma kabul ettirenlerdendir.

Salim Demir, daha önce ‘Ötesi de Var’ şiir kitabıyla duygu ve düşüncelerini toplumla paylaşmış, bunu ‘Yağmur’ isimli hikâye kitabı takip etmiş. Sonra da ‘Yıldız Yağmuru’ isimli yaşanmış hikâyelerini okuyucu ile buluşturmuştur. Şimdi de elinizdeki Abdi Bey (Dübük) isimli romanıyla kültüre bir not düşerek gök kubbeye hoş bir seda bırakıyor.

Salim Demir, bu romanı ile sınır tanımadan güzel ve çirkin yaşanmışlıkları ortaya koyarak okuyucuyu düşünme deryasına bırakıyor. Yazarın anlatımı çok güçlü. Öyle ki olayları, ayrıntıları kaçırmadan gözler önüne seriyor. Gözlemleri sınırsız, etkin ve de yetkin. Sade ve yalın dili ile anlatımı, yaşanmışçasına düşleyerek okuyucuyu da bu düşlemin içine çekmesini başarmış. Zevkle okunan önceki yapıtları gibi bu yapıtını da zevkle bitirmeden elinizden bırakamayacaksınız.

Salim Demir, eğitim ve kültüre bırakacağı böyle yapıtlarıyla henüz kendisini emekli etmeyecektir. Çünkü yazmak yaşamaktır, yazarken de yaşamaktır. Kendisini içtenlikle kutluyor, nice kitaplara diliyorum. Sevgi dolu başarılar Salim Demir’e...”