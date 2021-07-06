Salim Demir’in 5’inci kitabı çıktı

FATİH AKBAŞ

Eğitimci-Yazar Salim Demir’in 5’inci kitabı okurlarla buluştu. Şimdiye kadar 2 hikaye, 1 şiir, 1 tanede romanı yayımlanan Salim Demir’in 5’inci kitabı Gece Yürüyüşü isimli romanı KDY Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Eğitimci-Yazar Bahri Güven ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Salim Demir, yeni kitabı Gece Yürüyüşü hakkında bilgiler verdi.

Hayat denilen şeyin gelecek için idealler kurarken insanın başına gelen olaylar olduğunu kaydeden Demir, “İnsan ümidini yitirmeden azim ve iradesiyle her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahip olarak donatılan eşrefi bir mahluktur. Bir şeyi istemek yetmez, hedefe ulaşmak için şiddetle arzu edip, gayret göstermek gerekir. Bu romanda zora talip olan bir gencin hayat serüvenine şahit olacaksınız” dedi.