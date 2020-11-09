Salim Kırdı vefat etti

MHP eski Çorum Milletvekili Aday Adayı ve Eğitimci Salim Kırdı hayatını kaybetti.
Ankara'da hayatını kaybeden Salim Kırdı'nın cenazesinin yarın Ankara'dan Çorum'a getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 23:13
MHP eski Çorum Milletvekili Aday Adayı Eğitimci Salim Kırdı hayatını kaybetti.
MHP eski Çorum Milletvekili Aday Adayı ve Eğitimci Salim Kırdı hayatını kaybetti.
Ankara'da hayatını kaybeden Salim Kırdı'nın cenazesinin yarın Ankara'dan Çorum'a getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 23:13