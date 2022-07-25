Salim Uslu’nun oğlu dünyaevine girdi

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum eski Milletvekili ve Hak İş Onursal Başkanı Salim Uslu’nun oğlu Yasir Uslu, Ece Salgırtay ile dünyaevine girdi.

Ankara’da gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıyarken, nikah şahitliğini ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı.

Düğün törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti eski Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve çok sayıda davetli katıldı.

Görkemli bir törenle dünyaevine giren çiftin nikah törenine siyaset ve iş dünyasından bir çok ünlü isim katılırken, törene katılan davetliler çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 15:44