Şam Üniversitesi’nin laboratuvarı Çorum İHH’dan

RECEP MEBET

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi’nin laboratuvar inşaatı Çorum İHH tarafından tamamlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kurduğu üniversite, Suriye’nin yarınlarını inşaa edecek gençleri yetiştiriyor.

2015 yılında temelleri atılan ve bölgenin ilk yükseköğretim kurumu olan Uluslararası Şam Üniversitesi’nde bini aşkın öğrenci öğrenim görüyor.

Çorum İHH Kadın Kolları’nın ‘Suriye: Bir Yaşam Mücadelesi’ adlı çalışmasında yer alan bilgilere göre, üniversite bünyesinde Eğitim, Hukuk, İlahiyat, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik olmak üzere 5 fakülte bulunuyor.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı olarak öğrenim gördüğü ve yurt imkanının da bulunduğu üniversite, 57 kişiden oluşan ilk mezunlarını bu yıl verdi.

Çatışmalar başta olmak üzere zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veren Suriyeli gençler, İHH tarafından kurulan üniversite ile ülkelerinin geleceğinde söz sahibi olmayı hedefliyor.

Yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle eğitim haklarından mahrum kalan gençler için kurulan üniversitede, kampüs inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 21:52