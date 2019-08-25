Sameddin Ertürk dualarla uğurlandı

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Çorum Ulucamii eski Müezzini Sameddin (Hüsamettin) Ertürk (69) vefat etti.

Emine ve Hilmi Ertürk’ün babası Sameddin Ertürk, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Din hizmetleri alanındaki gayretli çalışmalarıyla bilinen Ertürk’ün vefatı, ailesi ve Diyanet camiası başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Sameddin Ertürk’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.