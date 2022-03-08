M.BURAK YALÇIN

Türk Büro-Sen’in 7. Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilen ve Çorum’da kaldığı süreç içerisinde kişiliğiyle, duruşuyla gönüllere dokunan Sami Çam, Çorum’a veda etti.

Bugün 17 yıl boyunca çalıştığı SGK İl Müdürlüğü’nden ayrıldığını açıklayan Çam, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurumumuzun her kademesinde görev yapan, çalışma arkadaşlarım, bu uzun sürede ki, dostluklarınız, anlayışınız ve her şey için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel anılar biriktirmekten dolayı kendimi çok bahtiyar hissediyorum. Allah iyi ki sizler gibi güzel insanları benim karşıma çıkarttı. Hakkınızı helal edin, yoktur ya, benim sizde hakkım varsa helal olsun. Beraberliğimize şimdilik bir ara veriyoruz. Yarın ne olacağını, nasıl olacağını elbette yüce Allah bilir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 15:54