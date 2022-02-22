Şamlıoğlu Kuyumculuk KAD-SİS’e dahil oldu

Şamlıoğlu Kuyumculuk Yetkilisi Erdoğan Alkan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yastık altı altın paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Paket kapsamında devletin kontrolünde Kuyumcu Altın Değerlendirme Sistemi (KAD-SİS) kurulacağını ifade eden Alkan, Şamlıoğlu Kuyumculuğun da bu sistemin içerisinde yer aldığını belirtti.

Yastık altı altınların sisteme nasıl gireceğine dair açıklamalarda bulunan Şamlıoğlu Kuyumculuk Yetkilisi Erdoğan Alkan, sistemle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Kuyumcu Altın Değerlendirme Sistemine(KAD-SİS) dahil olan kuyumcuları devletin belirleyip, devletin denetleyeceğini ifade eden Alkan, bu sistemin standartları en üst seviyede olan ve özenle seçilen kuyumculardan oluşacağını söyledi.

Şamlıoğlu Kuyumculuğunda bu sistemin içerisinde olacağını aktaran Alkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye genelinde bankalarla ortaklaşa çalışılarak vatandaşın elinde bulunan her türlü altın Şamlıoğlu Kuyumculuk’da uzman çalışma arkadaşlarımız ve darphane yetkisi olan ayar evimizde devlet garantisin de değerlendirilerek altın sistemine katılımı sağlanmaktadır.

Altın değerlendirme sistemine dahil olmak isteyen vatandaşların öncelikle anlaşmalı bankalarda altın hesaplarını açtırmaları ve daha sonra altın değerlendirme noktalarına gelerek altınlarını devlet garantisi altında banka hesaplarına has altın olarak aktarımı sağlanmaktadır. Altınlar hiçbir şekilde parayla değerlendirilmediği gibi alım satım işlemi söz konusu değildir.

Halkımızın bilmesi gereken en önemli konuların başında bu işlemler yapılırken tüm bilgilerin tamamen devlet kontrolünde ve güvencesinde adım adım yapılan işlemler, hesap sahiplerine hem KAD-SİS hem de banka tarafından bankaya kayıtlı cep telefonlarına şifreler gönderilerek işlemleri gizlilikle ve kamera kayıtları ile yapılmaktadır.

Sisteme dahil olmak isteyen vatandaşlarımız, Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası üzerinden haftaiçi ve haftasonu saat 09.00-22.00 saatleri arasında altın kabul işlemleri yapmaktadır.

Türkiye genelinde özenle seçilen kuyumculardan biri olan Şamlıoğlu Kuyumculuk Çorum ve ilçeleri dahil olmak üzere çevre illerde de hizmet vermektedir. Şamlıoğlu Kuyumculuk olarak Çorum halkına hem kuyumculuk altın değerlendirme noktası olarak hem de Türkiye’de uluslararası hızlı para transfer yetkilisi olarak işlemlerinde kolaylık sağlamak için her türlü hizmeti vermekteyiz, vermeye de devam edeceğimizi gururla söylemek isterim. Uluslararası para transferlerinde devlet yetkisi de bulunan işletmemizde, son günlerde hakkında sıkça konuşulan altın değerlendirme sistemini saygı değer halkımıza bir kahve içme sürecinde yüz yüze izah etmekten de kıvanç duyacağımızı bildirir bol kazançlı günler dileriz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2022, 18:23