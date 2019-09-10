Şamlıoğlu Toyota Plaza’da Hilux için büyük fırsat

Şamlıoğlu Toyota Plaza, Eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor.



Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up, 2018 model 4x2 Hilux düz vites versiyonu ile birlikte 2019 model tüm Hilux’lar için 50 bin TL’ye 12 ay vadede “sıfır (0)” finansman avantajı sunuluyor.

Eylül ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da Toyota Plaza Şamlıoğlu’nda tüm modeller için sürüyor.

Yüzde 1.39’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Şamlıoğlu’nun Eylül kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.



“Benzersiz imkanlarla Toyota sahibi olma şansını kaçırmayın” diyen Şamlıoğlu Otomotiv Satış Müdürü Abdullah Çoban, kampanya fırsatları hakkında detaylı bilgi almak isteyenleri Toyota Şamlıoğlu Plaza’ya beklediklerini ifade etti. (ADVERTORİAL)