Şampiyon Azerbaycan

FATİH BATTAR

48 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği turnuvada Azerbaycan birinci olurken, Özbekistan ikinci, Belarus üçüncü, Kazakistan dördüncü, İsrail ise beşinci oldu.

2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları bir haftalık süren mücadele Anitta Otel’de düzenlenen ödül töreninin ardından sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu’nun ev sahipliğinde, Çorum Belediyesi’nin destekleriyle Çorum’da düzenlenen 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları 6 kıtadan, 38 ülkenin, 48 takımın ve 235 sporcunun katılımlarıyla 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kıyasıya geçen karşılaşmaların ardından 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’nın şampiyonu Azerbaycan olurken, Özbekistan ikinci, Belarus üçüncü, Kazakistan dördüncü, İsrail ise beşinci oldu.

2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları’nın ödül Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, FIDE Başkanı Asistanı Vadim Tsypin, TSF As Başkanı Av. Fatih Maden, FIDE Etkinlikler Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Haznedaroğlu, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ümit Şifaver, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arda Kılıç, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, Çorum İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, takım kaptanları, hakemler, antrenörler, sporcular ve basın temsilcileri katıldı.

2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları, protokol üyelerinin konuşmalarının ardından ilk üç derece takımlar ve masa derecesi alan sporcular kupa ve madalyalarına kavuştu.