Şampiyon güreşçi hayatını kaybetti

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, Türk Güreşinin Efsane ismi hemşehrimiz Tevfik Kış hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara’da uzun süredir tedavi gören Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti.

Kış’ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Türkiye Güreş Vakfı Anıt Mezarı’na defnedilecek.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında ise "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

TEVFİK KIŞ KİMDİR?

10 Ağustos 1934 yılında Çorum’un Kargı İlçesine bağlı Pelitcik köyünde dünyaya geldi.

1956 yılında Güreşe başladı. 1959 yılı İstanbul TÜRKİYE de Greko-Romen stil 87 Kg da Balkan 2.’si, 1959 yılı Beyrut Lübnan’da Greko-Romen stil 87 kg Akdeniz Oyunları 1.’si, 1960 yılı Roma Olimpiyatları’nda Greko-Romen stil 87 Kg da 1.’si, 1961 yılı Yokohama Japonya’da Greko-Romen stil 87 kg’da dünya 4.’sü, 1962 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 kg’da dünya 1.’si, 1963yılı Helsinki Finlandiya’da Greko-Romen stil 87 kg’da dünya 1.’si, 1965 yılı Tampera Finlandiya’da Greko-Romen stil 87 kg’da dünya 4.’sü, 1966 yılı Toledo A.B.D. de Greko-Romen stil 87 kg’da dünya 2.’si, 1966 yılı Essen Federal Almanya’da Greko-Romen stil 87 kg’da Avrupa 1.’si, 1967 yılı Minks S.S.C.B de Greko-Romen stil 87 kg’da Avrupa 5.’si oldu.

Kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri ile ün yapan Kış, 1968 yılında güreşi bıraktı. Ardından Milli Takım’da antrenörlük yaptı. Güreş Federasyonu’nda çeşitli yıllar yöneticilik de yapan Kış, Türk Güreş Vakfı’nın kurucu üyeliğini ve yöneticiliğini de yaptı.