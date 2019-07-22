ŞAMPİYONLAR YİNE SINAV’DAN

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Özel Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre bu yıl da büyük bir başarıya imza attıklarını açıkladı.



Sınav sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Selami Tüysüz, öğrencilerinden Ayşenur Onuk’un 2019 YKS Sözel puan türünde Çorum 1.’si ve Türkiye 67.’si; Eşit Ağırlıklı puan türünde Çorum 1.’si ve Türkiye 220.’si; Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla da Çorum 1.’si ve Türkiye 155.’si olduğunu duyurdu.



YKS Sayısal puan türü Çorum 2.’si ve Türkiye 245.’si Muhammed Batuhan İlhan ile YKS Eşit Ağırlık Çorum 3.’sü ve Türkiye 969.’su Koray Kurtoğlu’nun da öğrencileri arasında yer aldığını belirten Tüysüz, “Okulumuz öğrencileri ve kursiyerlerimizden onlarcası ise ilk 5 bin ve ilk 10 bin aday arasına girerek aldıkları puanlarla bizleri ve ailelerini gururlandırdılar” dedi.

YKS şampiyonu öğrencilerini kutlayarak plaketle ödüllendiren Tüysüz, “Başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi ve velilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tercih işlemleri süreciyle ilgili de bilgiler veren Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Tüysüz, “6 Rehber Öğretmen ve 1 Uzman Psikolog’dan oluşan ekibimizle, Çorum’da sınava giren tüm üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz” şeklinde konuştu.



YKS şampiyonlarından Ayşenur Onuk’un Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, Muhammed Batuhan İlhan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü, Koray Kurtoğlu’nun ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nü tercih etmeyi planladığı belirtildi.



Düzenlenen programda konuşan öğrenciler, Kurucu Müdür Selami Tüysüz başta olmak üzere sınava hazırlık döneminde daima yanlarında olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. Şampiyon öğrenciler, sınava birlikte hazırlandıkları arkadaşlarına da desteklerinden dolayı şükranlarını ifade etmeyi ihmal etmediler. (ADVERTORİAL)