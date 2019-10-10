‘Şampiyonlarımıza vefa borçluyuz’

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Güreş Antrenörü hemşehrimiz Gazanfer Özdemir dün gazetemizi ziyaret etti.

Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Gazanfer Özdemir, “Çorumlular olarak, Türk sporunun gururu Tevfik Kış, Adil Candemir ve Mahmut Atalay gibi efsane güreşçilerimize vefa borçluyuz” dedi.

Babası Kazım Özdemir ile Türk güreşinin önde gelen isimlerinin hayat hikâyelerinden bahseden Özdemir, “Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu olmuş güreşçi hemşehrilerimize ne yazık ki gereken vefayı gösteremiyoruz” diye konuştu.

‘YENİ SALON GÜREŞLE AÇILSIN’

Ata sporu güreşin desteklenerek gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Özdemir, Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Spor Salonu’nun açılışının uluslararası bir güreş organizasyonuyla yapılabileceği önerisinde bulundu.

Çorum’un geçmişten beri güreşte Anadolu’nun yıldız şehirleri arasında yer aldığını hatırlatan Özdemir, halkın ata sporuna olan ilgisinin canlı tutulması için yöneticilere büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.



GÜREŞE ÖMRÜNÜ ADADI

Sıla-ı rahim için geldiği memleketinde hemşehrileri ile hasbihal edip hasret giderdiğini anlatan Gazanfer Özdemir, Çorum’da güreş sporu ve pehlivanları içine alan eşsiz arşivi ve hatıralarını kitap halinde yayımlamayı hedeflediğini hatırlattı.

Ata sporuna olan sevdası ile bilinen ve ‘Güreşin Hafızası’ olarak tanınan Özdemir, tarihi Kırkpınar, Antalya Elmalı Yeşilyayla ve Kumluca ile Balıkesir Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki müsabakaları yakından takip ettiğini ifade etti.



Kanal 15’te salı akşamları saat 20.00’de ekrana gelen ‘Er Meydanı’nı hazırlayıp sunduğunu belirten Özdemir, programın tekrarınınsa pazar akşamları saat 20.00’de ekrana geldiğini kaydetti. Özdemir, güreşe gönül veren tüm hemşehrilerini Er Meydanı için ekran başına beklediğini sözlerine ekledi.