Samsun-Çorum karayolunda ulaşıma kar engeli

Samsun-Çorum kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Samsun-Çorum kara yolunda tırların geçişine kontrollü izin veriliyor.
Kar yağışı nedeniyle hasarlı kazaların da yaşandığı yolda araçlar ekiplerce kaldırılıyor.
Polis ekiplerinin denetim yaptığı yolda sürücüler, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılıyor.
Karayolları ekipleri, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 14:40