Samsun yolunda zincirleme kaza

Çorum'da sağanak ve dolu nedeniyle trafikte aksama ve zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü.

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun-Ankara kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda hasar oluşan kazanın ardından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre Ankara istikametine tek şeritten kontrollü sağlandı.

Samsun-Ankara kara yolu Binevler ile Osmancık kavşaklarında aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 19:30