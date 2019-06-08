Samsung beyaz eşya mağazaları yeni yerinde

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Murat Yakar ve Mustafa Peker’in kurucusu olduğu 2M İletişim Hizmetleri, Bahabey Caddesi ve AHL Park AVM’deki Samsung beyaz eşya mağazalarını, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 30/A’daki yeni yerinde hizmete sundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mağaza Müdürü İsmet Torun, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, iki ayrı mağazamızı şehir merkezindeki yeni yerimize taşıdık” dedi.

Samsung yetkili bayii olarak 2015 yılından bu yana Çorum halkının hizmetinde olduklarını hatırlatan İsmet Torun, “Samsung buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, televizyon, elektrikli süpürge, mikrodalga fırın ve ankastre ürünleri ile cep telefonu ve orijinal aksesuarlarını müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

150 metrekarelik yeni mağazalarında teşhir ve satış bölümlerinin yer aldığını anlatan Torun, Gazi Caddesi numara 12’de bulunan Samsung Mobile mağazasının da hizmetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Devam eden kampanyaların yanı sıra Samsung beyaz eşya ve tüm cep telefonlarında, anlaşmalı bankalar aracılığıyla peşin fiyatına, vade farksız 12 aya varan taksit imkanı sağladıklarını vurgulayan Torun, “Detaylı bilgi almak ve teknoloji harikası ürünlerimizi yakından görmek isteyen herkesi, Belediye binası arkasındaki yeni mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.